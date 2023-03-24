  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Nar ekşisinin çeşidine yasak!
Ekonomi

Nar ekşisinin çeşidine yasak!

Yeniakit Publisher
2023-03-24 08:48:00 -
Nar ekşisinin çeşidine yasak!

Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünler yurt içinde satılamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek.

Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.

Bakan Nebati, selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
Bakan Nebati, selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Nebati, selden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Bakan Nebati duyurdu: 11 milyon 870 bin liralık kaynak aktarıldı
Bakan Nebati duyurdu: 11 milyon 870 bin liralık kaynak aktarıldı

Aktüel

Bakan Nebati duyurdu: 11 milyon 870 bin liralık kaynak aktarıldı

Bakan Nebati rakamlarla açıkladı Orta gelir tuzağı aşılacak!
Bakan Nebati rakamlarla açıkladı Orta gelir tuzağı aşılacak!

Gündem

Bakan Nebati rakamlarla açıkladı Orta gelir tuzağı aşılacak!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İftara ne çorbası pişirsem diyenler için vitamin çorbası nasıl yapılır? Bakın ne: Ramazan sofralarını lezzetle açıyoruz!
Yemek Tarifleri

İftara ne çorbası pişirsem diyenler için vitamin çorbası nasıl yapılır? Bakın ne: Ramazan sofralarını lezzetle açıyoruz!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar telaşı başladı. Heyecanla beklenen on bir ayın sultanı olarak nitelendirilen ayın ilk iftarı bu akş..
Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayıp 60 imza toplayan Davut Turan'dan akla ziyan sözler! Ruh sağlığı bozuk çıktı
Siyaset

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayıp 60 imza toplayan Davut Turan'dan akla ziyan sözler! Ruh sağlığı bozuk çıktı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya başvuran Davut Turan, 100 bin imza toplamak için çıktığı yolda, ikinci gün 60 imzaya ulaşırken, açıkla..
Emine Erdoğan, ilk iftarını depremzede aile ile birlikte yaptı
Gündem

Emine Erdoğan, ilk iftarını depremzede aile ile birlikte yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını Ankara'ya yerleşen depremzede Gönen ailesiyle birlikte yaptı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23