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Napoli'ye Yunan stoper

İtalya temsilcisi Napoli, Roma'nın Yunan stoperi Konstantinos Manolas ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı

13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:01
Napoli'ye Yunan stoper

ANKARA (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli, Roma'da forma giyen Yunan futbolcu Konstantinos Manolas'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Manolas'ın bonservisi konusunda Roma ile anlaşmaya varıldığı ve 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Napoli, milli oyuncu Manolas'ın bonservisi için Roma'ya 36 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Roma'da 2014'ten bu yana stoper mevkisinde forma giyen Konstantinos Manolas, 206 karşılaşmada 8 gole imza attı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:01
  1. Konstantinos Manolas
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