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NASA paylaştı: İşte uzaydaki 4 gizemli fabrika!

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NASA paylaştı: İşte uzaydaki 4 gizemli fabrika!

NASA, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yıl dönümü nedeniyle uzaydaki 4 kozmik yıldız fabrikasının görüntülerini paylaştı.

#1
Foto - NASA paylaştı: İşte uzaydaki 4 gizemli fabrika!

NASA, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla evrenin derinliklerinden büyüleyici renklerle işlenmiş dört yeni kozmik görsel paylaştı. Chandra X-ışın Gözlemevi ve diğer gelişmiş uzay teleskoplarından elde edilen veriler, bu özel kutlama için vatanseverliği simgeleyen kırmızı, beyaz ve mavi tonlarda yeniden düzenlendi. Paylaşılan görüntüler arasında, ömrünü tamamlamış yıldız kalıntılarından karanlık maddeyle şekillenmiş devasa galaksi kümelerine kadar birçok etkileyici kozmik yapı yer alıyor.

#2
Foto - NASA paylaştı: İşte uzaydaki 4 gizemli fabrika!

PATLAYAN YILDIZLAR VE DEV YILDIZ FABRİKALARI Süpernova patlamasıyla sönen bir yıldızın kalıntılarını barındıran Cassiopeia A görüntüsünde, güçlü şok dalgaları ile kozmik elementler net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Samanyolu'ndaki devasa bir yıldız üretim merkezi olan NGC 3603 bulutsusu ise yeni doğan güneşlerin yaydığı yoğun radyasyonu ve parıldayan gaz örtülerini yansıtıyor.

#3
Foto - NASA paylaştı: İşte uzaydaki 4 gizemli fabrika!

MESSIER 94 VE UZAK GALAKSİ KÜMESİ Messier 94 sarmal galaksisi, merkezindeki kendine özgü oval yapının beslediği gaz akışı sayesinde aktif olarak yeni yıldızlar oluşturan parlak bir iç halkayı öne çıkarıyor. Koleksiyonun son parçası olan uzak galaksi kümesi ZwCl 0024+1652 ise evrenin en büyük yapılarından birini kaplayan devasa bir aşırı ısınmış gaz rezervuarını sergiliyor.

#4
Foto - NASA paylaştı: İşte uzaydaki 4 gizemli fabrika!

KARANLIK MADDENİN İZLERİ HARİTALANDI Gökbilimciler, Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan verileri özel olarak işleyerek bu uzak küme içindeki devasa ve görünmez bir karanlık madde halkasını haritalandırmayı başardı. Chandra'nın X-ışını gözlemleriyle birleşen bu tarihi çalışma, uzay meraklılarına görsel bir şölen sunarken evrenin gizemlerine de ışık tutuyor./ kaynak: ensonhaber

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