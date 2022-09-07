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Spor Napoli-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Napoli-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında İtalya ekibi Napoli ile İngiliz ekibi Liverpool karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor. Napoli-Liverpool maçı saat kaçta? Napoli-Liverpool muhtemel 11'ler:

Yeniakit Publisher
2022-09-07 12:25:00 -
Napoli-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi gruplarında heyecan 6 Eylül Salı akşamı başladı. A Grubu maçında Napoli ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta?

Napoli-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Napoli-Liverpool maçı 7 Eylül Çarşamba akşamı oynanacak. TSİ 22.00'de başlayacak olan maç CBC Sport, Exxen, TV 8,5 kanallarından naklen yayımlanacak.

Napoli-Liverpool muhtemel 11'ler

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Zielinski, Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Arthur; Salah, Nunez, Diaz

 

 

 

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