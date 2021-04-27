Napoli deplasmanda istediğini aldı
Napoli Serie A'da Torino'yu 2-0'lık skorla yendi
Serie A'nın 33. haftasında Napoli, Torino'nun konuğu oldu. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Napoli, 11. dakikada Tiemoue Bakayoko'nun golüyle 1-0 öne geçti. 13. dakikada ise Victor Osimhen skoru 2-0'a getirdi.
13 dakikada gelen iki golün ardından maçta başka gol olmadı ve Napoli, Torino deplasmanından 2-0'lık zaferle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Napoli puanını 66'ya yükseltti ve dördüncü sırada yer aldı. Üçüncü Milan ve beşinci Juventus da 66 puanda. Küme düşme tehlikesi yaşayan Torino ise 31 puanda kaldı.