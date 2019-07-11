Napoli Başkanı De Laurentiis'ten Eljif Elmas açıklaması





İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas ile ciddi bir şekilde ilgilendiklerini söyledi.

De Laurentiis, İtalya basınına transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalyan ekibin başkanı, Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas ve transferlere ilişkin "Eljif Elmas ile ciddi olarak ilgileniyoruz, bunu inkar edemeyiz ama çok kalabalık bir kadro olmamak için öncelikle satış yapmalıyız." ifadelerini kullandı.



