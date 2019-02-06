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Nantes'ın Sala'nın bonservis ücretini istediği iddiası

06 Şubat 2019 Çarşamba 20:49
Nantes'ın Sala'nın bonservis ücretini istediği iddiası

ANKARA (AA) - Fransız kulübü Nantes'ın, kaybolan uçakta bulunan eski futbolcusu Emiliano Sala'nın bonservis ücretini, transfer olduğu İngiliz ekibi Cardiff City'den talep ettiği öne sürüldü.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin iddiasına göre, Nantes Kulübü, 10 gün içinde bir ödeme yapılmaması durumunda yasal işlem başlatılacağını Cardiff City Kulübü'ne bildirdi.

Cardiff City'nin, kulüpler arasındaki anlaşma gereği 15 milyon sterlinlik bonservis ücretini, üç yıl içinde taksitler halinde ödeyeceği paylaşıldı.

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Cardiff City, 28 yaşındaki Sala'yı 19 Ocak'ta Nantes'tan transfer etmişti.

Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.

İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, 4 Şubat'ta ulaştıkları uçağın enkazında bir ceset tespit edildiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 20:49
  1. Cardiff City
  2. Emiliano Sala
  3. Futbol
  4. Nantes

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