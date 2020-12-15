Nane yağı nasıl kullanılır? Nane yağı nelere iyi gelir?

Uçucu yağ olan nane yağı, içerdiği mentha maddesi ile birlikte güçlü bir antibakteriyel etki gösterir. Artan enfeksiyonel hastalıklarla birlikte kullanımı yaygınlaşan nane yağı, çok güçlü çözelti maddeleri de içerir. Yüzyıllardır alternatif tıpta doğal ilaç olarak kullanılmıştır. Peki nane yağı nasıl kullanılır? Nane yağının faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte tüm detaylar.

Nane yağının faydaları

- Kas ve kemik ağrılarında çok etkili bir ağrı kesicidir.

- İçerdiği uçucu madeler ile birlikte sinüzit ve migren gibi şiddetli ağrıları azaltır.

- Ağız içi enfeksiyonlara iyi gelir. Diş eti hastalıklarının yaşanmasını engeller.

- Sinüs yollarını açar; virüs bakteri ve toz birikmesini önler.

- Hava yoluyla akciğerlere inerek hem yüzeydeki hücrelerin fonksiyonlarını arttırır, hem de akciğerlere inen virüs ve bakterileri etkisizleştirir.

- Sinir hücrelerini harekete geçirir. Beyne okijen gitme oranını arttırır. Ayrıca beyin fonksiyonlarını arttırarak konsantre gücünü yükseltir.

- İleri yaşlarda görülebilen unutkanlık ve alzheimer gibi hastalıkların yaşanma riskini azaltır.

- Üst solunum yolları hastalıklarına karşı birebir etki sağlar. Bu hastalıklar sonucu tıkanan burunları ve büyüyen burun bezlerine doğal ilaçtır.

- Akne ve sivilce gibi cilt kusurlarını hızla iyleştirir.

- Saç derisindeki hücreleri yeniler. Dökülme ve kepeklenmeye iyi gelir.

Nane yağı nasıl kullanılır?

Yarım bardak ılık suya iki damla nane yağı damlatıp ağız gargarası yapılabilir. Bu gargara, ağızdaki atık besinlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Bir büyük kasenin içine sıcak su doldurulur ve içine bir yemek kaşığı nane yağı eklenir. Yarım saat kafaya havlu örtülür ve o buhara karşı durulur. Bu yöntem, gözeneklerin açılmasına ve temizlenmesine fayda sağlar.

Ayrıca ağrıyan baş ya da kemiklerin olduğu bölgeye nane yağı döküp ovuşturabilirsiniz.