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Nane tüketmenin bilinmeyen faydaları

Hoş ve ferahlatıcı kokusunun yanı sıra nanenin birçok hastalığa iyi gelmektedir.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:48
Nane tüketmenin bilinmeyen faydaları

Nane A vitamini bakımından oldukça zengindir. Bunun yanı sıra kalsiyum, magnezyum, potasyum, folat ve omega-3 yağlarını da bol miktarda barındırır. İçerdiği bu mineral ve vitaminler sayesinde nane birçok hastalığa şifa kaynağıdır.

Uzmanlar bu şifa deposu naneyi her gün taze bir şekilde tüketmenin vücut sağlığımızı olumlu yönde etkilediğini vurguluyor.

NANE YEMENİN FAYDALARI:

- Günümüzde en çok yaşanan rahatsızlıklardan bir tanesi kansızlıktır. Bu rahatsızlık için uzmanlar genellikle doğal tedavi yöntemlerini öneriyor. Bu doğal tedavi yöntemlerinden en etkilisi ise nanedir. Özellikle her gün taze nane tüketmek vücudun ihtiyacı olan günlük vitamin ve mineralleri karşılar.

- Bazı besinlerdeki zararlı mikroorganizmalar vücutta bulunan ürik asit sayesinde parçalanır ve vücuttan atılır. Ancak sağlıksız bir vücut bu işlemi yapamaz. Bu durum eklemlerde ve bazı organlarda ödem toplanmasına neden olur. Bunu engellemek için bir su şişesine taze nane koyun ve bekletin. Sabah kahvaltı öncesi ve sonrası birer bardak bu sudan tüketin. Bu karışım vücudunuzdaki zararlı toksinleri idrar yoluyla atmanızı sağlar.

- Nanede bulunan rosmanirik asit maddesi ferahlatıcı bir etki sağlar. Bu sayede her mevsim yaşanan solunum yolu hastalıklarında taze nane hem solunum yollarını temizler hem de iltihaplanmaları önler. Taze nane yapraklarından yapılan çay bu rahatsızlıklar için iyileştirici etki sağlar.

- Yağlı ve karbonhidratlı yiyecekler sindirim sorunlarına sebebiyet verir. Nane içerdiği mentol sayesinde yaşanan hazımsızlık gibi sindirim sorununa iyi gelir. Salata, çay ya da soğuk çaylara atılan taze nane yaprağı hazımsızlık sorununu yaşama riskini azaltır.

- Ayrıca gemi ve uzun yol araba tutmalarında mutlaka yanınızda bir avuç taze nane bulundurun. Yolculuk boyu ara ara bu naneleri koklamanız mide bulantılarınızı engelleyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:48
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