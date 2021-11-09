Nane limonun faydaları nelerdir, nasıl yapılır?

Nane limon yapmak kolay bir uygulamadır. Kış aylarında sık sık tüketilen nane limon, enfeksiyonlara karşı en çok tercih edilen bitki çaylarından biridir. Nane ve limonun birleşimiyle oluşan bu çay, aslında bağışıklık sistemini düzenlemede ve her türlü hasarı onarmada oldukça etkilidir. Aynı zamanda nane limon çayı vücudu temizler ve beyaz kan hücrelerine güç sağlayarak hastalıkları engellemeye yardımcı olur.

Nane limon çayı nasıl yapılır?

Malzemeler

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı taze veya kuru nane

yarım limon

yarım tatlı kaşığı şeker(arzuya göre)

Yapılışı

Suyumuzu, nanemizi ve dörde bölünmüş limonumuzu cezveye alalım. Kısık ateşte kaynatalım. (kısık ateşte olmasının sebebi limonun ve nanenin suya daha çok geçmesi). Kaynayan karışımımızı süzerek fincana alalım. Kaynayınca süzülerek bardağa boşaltılır sıcak olarak tüketilir.