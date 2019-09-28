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Nane limon nasıl yapılır? Nane limonun faydaları nelerdir?

Kış aylarının gelmesi ve hastalık riskinin artmasıyla birlikte nane limon bitki çayının faydaları vatandaşlarca merak edilmeye başlandı. Sindirim sistemini düzenleyen ve boğaz ağrısına yararıyla bilinen bitki çayı birçok hastalığa çare oluyor. Peki, Nane limon nasıl yapılır? Nane limonun faydaları nelerdir?Nane limon neye iyi gelir? İşte detaylar...

28 Eylül 2019 Cumartesi 11:53
Nane limon nasıl yapılır? Nane limonun faydaları nelerdir?

Kış aylarının gelmesi ve hastalık riskinin artmasıyla birlikte nane limon bitki çayının faydaları vatandaşlarca merak edilmeye başlandı. Sindirim sistemini düzenleyen ve boğaz ağrısına yararıyla bilinen bitki çayı birçok hastalığa çare oluyor. Peki, Nane limon nasıl yapılır? Nane limonun faydaları nelerdir? Nane limon neye iyi gelir? İşte detaylar...

Nane limon çayı nasıl yapılır?

Malzemeler

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 adet limon

Bir su bardağı su

Öncelikle limonun suyunu sıkarak işe başlıyoruz.

Suyu bir cezveye alıp, ocağın altını açıyoruz.

Cezvenin içerisine limon suyunu ve kuru naneyi ekliyoruz.

Çay bir-iki taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz.

Arzu ederseniz çayı bal ile servis edebilirsiniz.

Nane limonun faydaları nelerdir?

Tadı ve kokusuyla nane limon çayı kış aylarının vazgeçilmezi olarak bilinir. Özellikle soğuk algınlığına ve hastalıklara deva olan nane limon faydalarını adım adım haberimizde derledik.

Limonlu nane çayı soluduğumuzda sinüzitlerin açılmasını sağladığından baş ağrısını gidermektedir.

Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi durumlarda limonla yapılan nane karışımı akciğeri ve bronşları rahatlattığından öksürüğün azaltılmasını sağlar.

Bahar aylarında sık görülen alerjik durumlar ve tekrar eden astım rahatsızlığı için etkilidir.

Nane limon neye iyi gelir?

Hem tek başına hem de diğer bitkilerle birlikte kullanıldığı durumlarda oldukça faydalı olan naneyi kuru veya taze olarak tüketebilirsiniz.

Boğaz kuruluğuna iyi gelir.

Kalp Çarpıntısına iyi gelir.

Prostat kanseri ve damar tıkanıklığını önler

Diş ağrısını ve ağız kokusunu giderir.

Anne sütünü arttırır.

Kas ağrılarını hafifletir

Kronik ağrıyı azaltır

Soğuk algınlığının daha çabuk geçmesini sağlar

Alerjik öksürüğe iyi gelir

Astıma iyi gelir

Stresi azaltır

C vitamini yönünden zengindir

Antioksidan etkisi vardır

Sinirsel iktidarsızlığa iyi gelir.

Soğuk algınlığı ve ateşe iyi gelir

Solunum bozukluklarını önler

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 11:53
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