Nane! El, ayak, vücutta zerre ödem bırakmayan detoks suyu tercih edildi: Bakın ne oluyor

Nanenin Faydaları

-Mideyi kuvvetlendirir ve ısınmasını sağlar.

-Midenin hazmını kolaylaştırır.

-Limonlu naneli çay öksürüğe karşı çok faydalıdır.

-Gribe, nezleye ve solunum rahatsızlığına faydalı olduğu bilinir.

-Kusmayı önler ve kusmanın durmasını sağlar.

-Mide ve akciğer iltihabının kurutulmasını sağlar. Ayrıca vücuttaki diğer iltihaplara karşı da faydalıdır.

-Çiğnendiği zaman ağız kokusunu giderir ve önler.

-Sinameki bitkisiyle birlikte tüketildiği zaman bağırsakları temizler, bağırsaklardaki kurt ve parazitleri düşürür. Ayrıca zararlı mikropların atılmasını da sağlar.

-Mide ekşimesini giderir.

-Eğer besinlerin yanına konulursa besinin bozulmasını önler.

-Baş ağrısına ve baş dönmesine karşı da çok faydalıdır.

-Sütün içerisine atıldığı zaman sütün bozulmasını önler..

-Nane incirle birlikte yenildiği zaman akciğerleri temizler. Ayrıca siroz ve sarılık hastalığına da karşı faydalıdır.

-Naneyi yemek ve yoğurt suyu içmek fil hastalığına ve varise karşı da faydalıdır.

-Dil ve dişleri temizler.

-Sinir ve kas ağrılarını azalttığı bilinmektedir.

-Özellikle migrene karşı da faydalıdır.

-Cildi temizler ve parlaklık kazandırır.

-Mevsimsel olarak çıkan alerjinin azalmasını da sağlar.

-Ayrıca damar tıkanıklığı oluşumunu önler.

-Kabızlık gibi mide sorunlarını da giderir..

-A vitamini, C vitamini, Demir gibi vitaminler içerir.

-Saman nezlesine karşı da faydalıdır.

Nane böcek ısırıklarını sakinleştirir.

-Ayrıca nanenin suyu çok iyi bir cilt temizleyicisidir. Ayrıca akneye karşıda faydalıdır.

-Göz sağlığına da karşı faydalıdır.

-Uçuk tedavisinde de kullanılmaktadır.

Evde el bakımı yaparken nane yağı ekleyin!

Nane yağı, birçok farklı alanda kullanılabilir. Aromaterapi terapilerinde, cilt bakımında, saç bakımında, ev temizliğinde ve hatta yemek yapımında bile kullanılabilir. Cilt üzerinde kullanıldığında, nane yağı, ciltteki ölü hücreleri temizlemeye yardımcı olur ve cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

Daha iyi sonuç için Hindistan cevizi sütü özleri ve nane ekleyebilirsiniz. Nane bazlı nemlendirici uygulamak cilde serin ve yatıştırıcı bir etki yaratır ve ertesi gün sizi ferahlatır.

Nane Çayının Yapımı

Nane çayını yaparken ilk önce kaynar suyun içerisine bir miktar kurutulmuş nanenin yaprağını ve bir dilim limonu suyun içerisine atın. İster bir süre kaynatın, ister kaynamış suyun içerisinde demlene kadar bekleyin. Tadı biraz acı olduğu için bal katılabilir.

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