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Gündem "Namusumu lekeleyemezsiniz" demişti... Hadise'den 'zina' iddiaları için ilk hamle!
Gündem

"Namusumu lekeleyemezsiniz" demişti... Hadise'den 'zina' iddiaları için ilk hamle!

Zina haberlerine ilişkin "Namusumu lekeleyemezsiniz" açıklamasıyla tepki gösteren şarkıcı Hadise’nin Reza Zarrab ile gayrimeşru ilişki yaşadığına yönelik iddialar hakkında mahkemeden karar çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 17:37:00 - 2021-04-19 17:38:09
"Namusumu lekeleyemezsiniz" demişti... Hadise'den 'zina' iddiaları için ilk hamle!

Şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliğini Bodrum Aile Mahkemesi’ne açtığı dava ile sonlandırmak istemişti. Gündeş dilekçesinde Reza Zarrab’ın başka kadınlar ile aldattığnı ve zina yaptığını söyleyerek aile birliğinin temelden sarsıldığını ifade etmişti.

Gündeş’in boşanma dilekçesinde yer alan “Başka kadınlar ile ilişkisi var” iddiasının ardından, o kadınlardan birinin Hadise olduğu öne sürülmüştü. İddiaların ardından Hadise, avukatı Hakan Öncel aracılığıyla mahkemeye başvurarak yayın yasağı istedi. Mahkeme Hadise hakkında yazılı-görsel basın ve sosyal medya hesaplarında yapılacak yayınların durdurulmasına karar verdi.

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