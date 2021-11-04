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Gündem Namussuzlara kapak olsun! Erdoğan bakın neden öyle yürümüş
Gündem

Namussuzlara kapak olsun! Erdoğan bakın neden öyle yürümüş

Tayyip Erdoğan’ı sandıkta yenemeyenlerin sağlığı üzerinden yaptıkları algı operasyonu da ellerinde patladı. Gazeteci Hasan Basri Akdemir, Erdoğan'ın alçakça spekülasyonlara sebep olan Külliye’deki kabul töreninden sonraki yürüyüşünün, ayaklarındaki uyuşmadan kaynaklandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 12:37:00 -
Namussuzlara kapak olsun! Erdoğan bakın neden öyle yürümüş

 

Tayyip Erdoğan’ı sandıkta yenemeyenlerin sağlığı üzerinden yaptıkları algı operasyonu da ellerinde patladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna dair çirkin iddiaları sosyal medyada paylaşan hainler hakkında ilgili merciler işlem başlatırken, Cumhurbaşkanlığı tarafından da dün gün içerisinde Erdoğan’ın durumunun iyi olduğuna ve yürüyüşünde bir problem olmadığına dair videolar paylaşıldı. Erdoğan’ın Külliye’deki kabul töreninden sonra neden öyle yürüdüğünü ise gazeteci Hasan Basri Akdemir açıkladı. TV5’te yayınlanan “4. Güç” programında konuşan Akdemir, cumhurbaşkanının yarım saat boyunca ayakta kabul ve selamlama yaptığını ve ayaklarında uyuşma olduğu için adım atmakta zorlandığını dile getirdi. Bu durumun Erdoğan’ın sağlığının genel durumunu ilgilendirmediğini söyleyen Akdemir, çok ayakta durmanın bir etkisi olduğunu belirtti. 

 

 

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