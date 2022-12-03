Namını bütün dünya duydu! Müslüman fenomenin hikayesi yürek burktu

Rusya'nın Dağıstan Özerk Bölgesi'nde dünyaya gelen Hasbullah Magomedov, şimdilerde milyonlarca takipçisi bulunan bir fenomen. Fakat dünyaca ünlü bu ismin pek de bilinmeyen acıklı bir hikayesi bulunuyor.

İlk kez Çin menşeili TikTok’ta yayınladığı video ile gündeme gelen Hasbullah Magomedov, şimdi birçok platformda milyonlarca takipçiye sahip.

Öyle ki bu fenomenliği tüm dünyaya yayılmış durumda. ABD’den Avrupa’ya varıncaya dek onlarca ülke Hasbullah’ı davet ediyor. Genç yaşta çeşitli ülkelerdeki iş insanlarının düzenlediği etkinliklere katılıyor.

Ancak Hasbullah’ın az bilinen, pek çok kişinin yüreğini burkan bir hikayesi var. Ekran önünde Khabib Nurmagomedov gibi ünlü dövüşçülerle bir arada bulunan Hasbullah’a bir de buradan bakın!

Çoğu kişi yaşını küçük sanıyor

Hasbullah Magomedov’u gören çoğu insan, yaşının küçük olduğunu düşünüyor. Öyle ki 4 ve 5 yaşında gösterdiği de fotoğraflarıyla mevcut. Fakat Hasbullah’ın gerçek yaşı bundan çok daha farklı.

Milyonda bir görülebilecek bir çeşit cücelik hastalığına sahip olan Hasbullah tam 19 yaşında. 2003 yılında dünyaya gelen fenomen, belirli bir yaşa kadar büyüme eğilimi göstermiş.

Ancak 4-5’li yaşlarından sonra vücudundaki büyüme hormonu bir nevi işlevsiz hale gelmiş.

Hasbullah da yaşının ilerlemesine karşın hastalığından ötürü 4-5’li yaşlarında gösteriyor. Öte yandan bu hastalığın tedavisinin de olmadığı düşünülüyor.

Ciddi rağbet var

Hasbullah ise çoğu Dağıstanlının hayali olan ’kafes dövüşçülüğü’ ihtimalini bu hastalıktan ötürü unutmak durumunda kaldı.

Rusya’nın ünlü kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, Hasbullah için şu tavsiyede bulunmuştu:

"Amerika'ya gitmesi gerekiyor. Oradaki çoğu dövüşçü onu biliyor çünkü. Çok popüler. ABD’ye taşınırsa milyarder olabilir. En azından milyoner olabileceğine eminim. Ringe çıkması yönünde ciddi teklifler var."

Ancak Rusya’daki otoriteler, Hasbullah’ın kendisi gibi cücelik hastalığına sahip kimselerle kafeste dövüşmesinin etik olmayacağını savundu.

Rus Cüce Atletizm Birliği (RDAA), konuya ilişkin olarak yayınladıkları açıklamada Hasbullah’ın dövüşmeyeceğini net bir şekilde vurguladı.

KAYNAK: HABER7