Namık Tan'ın skandal sözlerine Beştepe'den sert yanıt: Türkiye'yi değil, ABD'yi...

Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri eski Büyükelçisi Namık Tan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini almasına ilişkin açıklamalarda bulundu. "F-35 teslimatı askıya alınabilir" diye yazan Tan, "Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gereklidir. sözünü bugünlerde hatırda tutmamızda yarar var" diyerek aklınca Türkiye'yi uyardı.

Bu açıklamalara Beştepe'den anında yanıt geldi.

F-35 krizi: Askıya alınabilir

Namık Tan sosyal medya hesabından, "ABD'li yetkililer, henüz bir karar alınmış olmamasına rağmen, Washington yönetiminin Türkiye'ye F-35 verilmesi hazırlıklarını askıya almayı düşündüğünü doğruladı. ABD tarafı ayrıca Türkiye'ye alternatif tedarikçi arayışına da başladı" diye yazdı.

Tan: Olumsuz yansımaları olur

Eski Büyükelçi Tan devamında, "S-400 alımında ısrar, ilişkilerimizi ciddi şekilde gerecektir. Bunun ekonomimize de çok olumsuz yansımaları olur. 'Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gereklidir' sözünü bugünlerde hatırda tutmamızda yarar var" ifadelerini kullandı.

"Bize kaybettirir"

"S-400 meselesine hamaset zemininde yaklaşmak bize kaybettirir" diyen Namık Tan, "Gerçekçi/soğukkanlı olmalıyız. F-35'lerin imalatına yaptığımız katkının, bu bağlamda ortak üretim sürecinde yer almamızın, savunma sanayii şirketlerimize ciddi teknolojik kabiliyet, ülkemize gelir kazandırmakta olduğunu unutmamalıyız" dedi.

Beştepe'den jet yanıt: ABD'yi ikaz edin!!!

Namık Tan'ın Türkiye'ye yönelik bu uyarılarına Beştepe'den jet yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Twitter hesabından Tan'a tepki gösterdi.

Karaca paylaşımında, "Sn. Büyükelçi Namık TAN, bildiğim kadarı ile siz Türk Büyükelçisisiniz. Emekli Maaşınızı da Türkiye Cumhuriyetinden, Türk Milletinden alıyorsunuz. Türkiye'yi değil. Amerika'yı ikaz edin!!!" diye yazdı.

Türkiye'nin ABD eski Büyükelçisi Namık Tan