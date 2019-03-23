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Namık Tan'ın skandal sözlerine Beştepe'den sert yanıt: Türkiye'yi değil, ABD'yi...

Türkiye'nin ABD eski Büyükelçisi Namık Tan'ın skandal açıklamalarına cevap veren Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca "Türkiye'yi değil, Amerika'yı ikaz edin" dedi.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:32
Namık Tan'ın skandal sözlerine Beştepe'den sert yanıt: Türkiye'yi değil, ABD'yi...

Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri eski Büyükelçisi Namık Tan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini almasına ilişkin açıklamalarda bulundu. "F-35 teslimatı askıya alınabilir" diye yazan Tan, "Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gereklidir. sözünü bugünlerde hatırda tutmamızda yarar var" diyerek aklınca Türkiye'yi uyardı.

Bu açıklamalara Beştepe'den anında yanıt geldi.

F-35 krizi: Askıya alınabilir

Namık Tan sosyal medya hesabından, "ABD'li yetkililer, henüz bir karar alınmış olmamasına rağmen, Washington yönetiminin Türkiye'ye F-35 verilmesi hazırlıklarını askıya almayı düşündüğünü doğruladı. ABD tarafı ayrıca Türkiye'ye alternatif tedarikçi arayışına da başladı" diye yazdı.

Tan: Olumsuz yansımaları olur

Eski Büyükelçi Tan devamında, "S-400 alımında ısrar, ilişkilerimizi ciddi şekilde gerecektir. Bunun ekonomimize de çok olumsuz yansımaları olur. 'Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gereklidir' sözünü bugünlerde hatırda tutmamızda yarar var" ifadelerini kullandı.

"Bize kaybettirir"

"S-400 meselesine hamaset zemininde yaklaşmak bize kaybettirir" diyen Namık Tan, "Gerçekçi/soğukkanlı olmalıyız. F-35'lerin imalatına yaptığımız katkının, bu bağlamda ortak üretim sürecinde yer almamızın, savunma sanayii şirketlerimize ciddi teknolojik kabiliyet, ülkemize gelir kazandırmakta olduğunu unutmamalıyız" dedi.

Beştepe'den jet yanıt: ABD'yi ikaz edin!!!

Namık Tan'ın Türkiye'ye yönelik bu uyarılarına Beştepe'den jet yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Twitter hesabından Tan'a tepki gösterdi.

Karaca paylaşımında, "Sn. Büyükelçi Namık TAN, bildiğim kadarı ile siz Türk Büyükelçisisiniz. Emekli Maaşınızı da Türkiye Cumhuriyetinden, Türk Milletinden alıyorsunuz. Türkiye'yi değil. Amerika'yı ikaz edin!!!" diye yazdı.

 

Türkiye'nin ABD eski Büyükelçisi Namık Tan

 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:32
  1. Türkiye
  2. Amerika
  3. Rusya
  4. Türkiye Cumhuriyeti
  5. Twitter
  6. Beştepe
  7. Washington

YORUM YAZ

  • ismail hakki efendi ismail hakki efendi 16 dk önce
    göruyorsunuz bunun gibi buyuk elcilik yapanlar kukladir boyun egin diyor böyle elcilk lerimiz oldikca kukla oluruz onun icin bugune kadar bunlar sadece maas aldilar hemde sömurduler ulkemizi hic halkla bir araya gelmediler 50 yildir gurbetciyim gurbette ikamet ediyorum bu gune kadar bir gun derneklerimize gelipte ne haldesiniz turk kardeslerim demediler simdiki ikdidardan sonra bira sormaga basladilar
  • Z.GünayZ.Günay18 dk önce
    Amerikada görev yapanlar neden bu ülkeye uşak oluyor bir nedeni olmalı,umarım bundan sonra orada görev yapanlar daha iyi seçilir.
  • Kadir Kadir 24 dk önce
    İngilizelçisideböylekonuşurmuBizimkilerinçoğuSATILMIŞuşak Türkiye’yitanıtmagünündeRoma’lılar -Gibigiyinmişlerdi.
  • FakirFakir46 dk önce
    Ya bende bu olayı anlamıyorum. Adam gayet mantıklı yorumlar yapmış sizin verdiğiniz cevaba bak. Akit gazetesinin manset ine bak birde sayın dilipakin yazısına bak bu ne perhiz ne lahana turşusu
  • AbdullahAbdullah48 dk önce
    Türkiye'yi iyiliği için uyaranların PKKlı, FETÖcü, DAEŞçi ilan edildiğini unutmuş sayın büyükelçi. Birazdan buralar vatan haini ve terörist yaftalarıyla dolacak.
  • Beylerbeyi Beylerbeyi 48 dk önce
    Amerikan beslemesi konuşuyor .
  • 3603601 sa önce
    büyükelçiye sorar mısınız.... s-400 den vazgeçtik butun sorunlar bitecek mi? suriye kudus golon tepeleri akdeniz feto pyd ypk pkk teröristlere verilen binlerce tır silah vs., Türkiye ve abd arasında bir sorun değil mi sizce büyükelçi.... bunları yorumlar mısınız, benim anladığım kadari ile sizin demek istediğinz Türkiye tekrar dan abd nin ön safta piyade askeri kuklası oldun...muz ülkesi guatuma gibi... yazık ki ben alın teri ile çalısıyorum sizde benim alın terim üzerinden benim kat kat maaşı cebe indiriyorunuz...atatürk resmi var yan tarafınız da devleriniz vermiş olduğu ataürk resimli maaşı abd dolarını çeviyorsunuzdur siz çünkü sizler hep aynı tiplersiniz....
  • Nizamî alem Nizamî alem 1 sa önce
    Devsirilmislerden kimin çıkarını gozetmesini bekliyordunuz ki?
  • A.kadir dokanakA.kadir dokanak1 sa önce
    atatürkü arkasına almış ,amerikayı savunuyor birde büyükelçi ne günlere kaldık
  • meyyidmeyyid1 sa önce
    siyasete atılacak herhalde malum partide...
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 1 sa önce
    REİSİN DEDİĞİ GİBİ BUDA MONŞER.
  • Temel çelikTemel çelik1 sa önce
    Tan gibileri büyük elçi olarak yapılırsa Türkiye yi değil düşmanları savunur.

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