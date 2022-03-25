Namazsız gazeteciler! Aydın Engin toprağa gömüldü

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82 yaşındaki T24 yazarı Aydın Engin, kendi isteği üzerine cenaze namazı kılınmadan Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

Arkasında Birgün gazetesini, kurucusu olarak miras bırakan Engin, 12 Mart 1971 darbesi sırasında tutuklanmıştı.

12 yıl kaçak yaşadı!

Uğur Mumcu ile bir dönem mesaisi olan Engin, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Politika gazetesindeki köşe yazılarından dolayı hapis cezasına çarptırılan Engin, 19801 yılında tutuklu bulunduğu sırada 7.5 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı. Şaibeli bir "yanlışlık" aynı yıl tahliye edilen Aydın Engin yurt dışına kaçtı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 12 yıl boyunca Türkiye'ye dönmeyerek Almanya'da yaşadı.

Birgün gazetesinin de kurucuları arasında yer alan Engin 1992-2002 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı.

Engin, 2009 yılından beri T24 yazarıydı.

Aydın Engin, T24'deki köşesinde, yeryüzünün İslam ile şereflendiği Peygamber Efendimiz'in (SAV) Peygamberlik dönemini "…1400 yıl öncesinin çöl değerlerine sımsıkı sarılmış bir zihniyet için 19. yüzyıl elbette bir ilerlemedir." ifadeleri ile anlatmıştı.

İktidarı hedef alırken İslam'ı "gericilik" olarak yorumlayan Engin, gelen tepkiler üzerine, şöyle geri adım atmıştı:

Çöl deyince sanırım kimse Asya’nın Gobi ya da Taklamakan çöllerini ya da Afrika’nın Büyük Sahra’sını anlamadı. BugünOrtadoğu dediğimiz bölge anlaşıldı. Zaten ben de “çöl” derken o bölgeyi kastetmiştim.

Nedir o bölge?

Üç semavi dinin doğduğu topraklar.

1400 yıl önce Musevilerin, Hristiyanların, Müslümanların, putperestlerin yanyana, içiçe, bazan barışık, bazan savaşarak yaşadıkları topraklar…

Her birinin kendi değerleri vardı.

Ömrü İslam'ı ve İslam'ı savunanları hedef almakla geçti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "Kimse bizden ateist nesiller yetiştirmemizi beklemesin. Dindar nesiller yetiştireceğiz!" sözleri üzerinden hedef alan Engin, "Dindar nesiller mutlaka ve sahiden temiz ahlâklı, yalana dolana başvurmayan, haksızlığa, hırsızlığa karşı çıkan nesiller midir? Dindarlık bu olumlu niteliklerin, soylu tutumların güvencesi (=garantisi) midir? Ve ateistlik her türlü ahlâk bozukluğuna kapı aralayan, yol açan bir felsefi tercih midir?" diye sormuştu.

Hayatı İslam'ı ve İslam'ı savunanları hedef almakla geçen Aydın Engin kendi isteği üzerine cenaze namazı kılınmayarak toprağa gömüldü.

Engin'in namazsız cenazesine katılan yoldaşları şöyle:

Mithat Sancar, Sezgin Tanrıkulu, Hüda Kaya, Sırrı Süreyya Önder, Saruhan Oluç, Garo Paylan, Ahmet Şık, Erdem Gül, Doğan Akın, Sertuğ Çiçek, Umut Ozan Darıcı, Murat Sabuncu, Şirin Payzın, Mehmet Y. Yılmaz, Gençay Gürsoy, Candan Yıldız, Tan Oral, Musa Kart,Fatih Polat, Metin Solmaz, Ümit Kıvanç, Erol Önderoğlu, Faruk Eren, Turhan Günay, Bülent Özdoğan, Hilmi Hacaloğlu, Murat Meriç, Bülent Mumay, Rıdvan Akar, Hazal Özvarış, Aylin Kaplan, Süleyman Sarılar, Asena Özkan, Gonca Tokyol, Damla Uğantaş, Dilek Şen, Metin Kaan Kurtuluş, Tunahan Serim, yönetmen Yüksel Aksu,avukat Akın Atalay, yazar Nesrin Nas, akademisyen Esra Mungan, Mustafa Kemal Güngör, Bülent Utku, Tora Pekin, Can Atalay, Levent Gültekin, Nurcan Baysal, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ve oğlu Arat Dink.