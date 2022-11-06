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Gündem 'Namaz molası' talebini reddeden otobüs firmasından skandal açıklama! Namaz kılmak, laikliği ortadan kaldırma amacı taşıyormuş!
Gündem

'Namaz molası' talebini reddeden otobüs firmasından skandal açıklama! Namaz kılmak, laikliği ortadan kaldırma amacı taşıyormuş!

Otobüste bir vatandaşın namaz molası talebi istemesine rağmen isteği reddeden Öz Erciş Seyahat isimli otobüs firması gelen tepkilerin ardından skandal bir açıklama yaptı. "Namaz molası"nın laikliğe aykırı olduğunu ve laikliği ortadan kaldırma amacı taşıdığını iddia eden otobüs firmasının avukatı, "Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Anayasanın 14. maddesine göre, anayasada tanımlı hakların hiçbiri, özellikle demokratik ve laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz." ifadesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 18:00:00 - 2022-11-06 18:28:36
'Namaz molası' talebini reddeden otobüs firmasından skandal açıklama! Namaz kılmak, laikliği ortadan kaldırma amacı taşıyormuş!

 yeniakit.com.tr 

Bir vatandaş Öz Erciş Sehayat isimli şehirlerarası ulaşım firmasından 'namaz molası' talebinde bulundu. Vatandaşın isteğinin reddedilmesinin ardından sosyal medyada tepkilere neden olan "Öz Erçiş Seyahat" otobüs firması skandal bir savunma yaptı.

Vatandaşın 'namaz molası' talebine skandal cevap

Abdullah Gündüz isimli vatandaş Twitter hesabından, "65 DH 854 plakalı “Öz Erçiş Seyahat” isimli seyahat firması öğle ve akşam namazları için 3 dakika mola talep etmeme rağmen inatla mola veremeyeceğini, namazı sonra kılabileceğimi ve bu ricamı tüm yolcuların hakkına girmek olduğunu iddia ederek talebimi reddetmiştir” paylaşımını yaparak tepki gösterdi.

Sosyal medyada büyük tepki aldı

Bu paylaşımın ardından sosyal medyada vatandaşlar tepki gösterirken Seracettin Yiğit'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı otobüs firmasından skandal bir açıklama geldi.

"Seyahat hürriyeti" ve "laiklik" bahanesiyle "din ve vicdan hürriyeti"ni çiğnedi!

Tepkilerin ardından avukatı aracılığıyla açıklama yapmak zorunda kalan Öz Erciş Seyahat isimli otobüs firması açıklamasında "laiklik" bahanesine sığındı. 

Bir yandan laikliğin yanına seyahat hürriyeti sosunu da ekleyen otobüs firmasının avukatı, anayasa 23. ve 24 maddelerini açıklayarak hem bu maddelerle çelişti hem de savunmasıyla zırvaladı. 

Skandal açıklama: Laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz"

"Namaz molası" talebinin "laikliği ortadan kaldırma amacı taşıdığı"nı açıklayan Avukat Tuncay Keserci, Öz Erciş Seyahat adına şu açıklamayı paylaştı:

"Otobüs gibi toplu taşıma araçlarının önceden belirlenen güzergâhlar ve bu güzergahlar üzerinde bulunan mola yerleri dışında, hayati tehlike arz edecek durumlar hariç olmak üzere durması, bizzat toplu taşıma sisteminin bu niteliğinden dolayı amaca uygun değildir.

Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Anayasanın 14. maddesine göre, anayasada tanımlı hakların hiçbiri, özellikle demokratik ve laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz.

Anayasanın 23.maddesi "yerleşme ve seyahat hürriyeti"ni ve 24.maddesi "din ve vicdan hürriyeti"ni güvence altına almıştır.

Buradan hareketle müvekkil şirketin sadece bir veya birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen ve öngörülen zamanda varmak istediği noktaya ulaşmak isteyen diğer yolcuların, bahsi geçen anayasal haklarını görmezden gelmesi şirket politikamız nedeniyle mümkün değildir. Tüm yolcuların bu prensiplere saygı duymasını beklediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz"

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