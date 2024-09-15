Namaz kılıyor diye… Tesettüre giren Kurtlar Vadisi oyuncusuna skandal sözler
Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi Çakır'ı oynayan Fatma Büşra Ayaydın, önce namaza başladı ardından tesettüre girdi. Oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Ayaydın, "Hem namaz hem oyunculuk ne alaka? İkisinden birini seçsene" şeklinde tepki aldığını söyledi.
Kurtlar Vadisi dizisinin çocuk oyuncularından olan ve dizide Süleyman çakır ile Nesrin Çakır’ın kızı Selvi Çakır’ı oynayan Fatma Büşra Ayaydın, yıllar önce oyunculuğu bırakarak maneviyata yöneldi.
Türk televizyon tarihine damgasını vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır ile Nesrin Çakır’ın kızı Selvi Çakır’ı oynayan Fatma Büşra Ayaydın, yıllar önce oyunculuğu bıraktı. Kurtlar Vadisi’nden sonra ekranlarda görünmeyen Ayaydın, oyunculuğa devam etmedi ve maneviyata yönelerek tesettüre girdi. Kameralardan uzak bir hayat süren Fatma Büşra Ayaydın’ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Ayaydın’a tesettür çok yakıştırıldı.
21 yaşında tesettüre girme kararı aldığını söyleyen genç oyuncu, "Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken de namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O kişilerin sözleri benim yüzüme tokat gibi çarptı. Kendi kendime 'Ben ne yapıyorum' dedim. Bu tür durumlarda gri yoktur. Ya siyahı ya da beyazı seçmeniz gerekiyor. Arafta kaldığımı o an fark edip tesettüre girdim" dedi.
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