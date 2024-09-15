  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Film koptu' diyen İslam Memiş gram altın için uyardı! Beklemiyordum, 18 Eylül'den sonra...

Haniye’nin afişini yırtarak indiren CHP, Ayşenur’un cenazesinde!

İran o iddialara yanıt verdi! Rusya'ya balistik füze mi verildi

Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Meteoroloji uyardı! 37 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Millete böyle ihanet görülmedi! Bodrum Belediye başkanı susuzluk çeken halkı hiçe sayıp Bülent Ersoy için sokakları yıkadı

Narin cinayeti sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Halil Konakçı tecavüz edenlere öyle bir konuştu ki…

Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

TOGG mu Tesla mı? Yapılan fren testi sosyal medyayı ikiye böldü
Gündem Namaz kılıyor diye… Tesettüre giren Kurtlar Vadisi oyuncusuna skandal sözler
Gündem

Namaz kılıyor diye… Tesettüre giren Kurtlar Vadisi oyuncusuna skandal sözler

Yeniakit Publisher
2024-09-15 11:41:00 - 2024-09-15 12:04:46
Namaz kılıyor diye… Tesettüre giren Kurtlar Vadisi oyuncusuna skandal sözler

Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi Çakır'ı oynayan Fatma Büşra Ayaydın, önce namaza başladı ardından tesettüre girdi. Oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Ayaydın, "Hem namaz hem oyunculuk ne alaka? İkisinden birini seçsene" şeklinde tepki aldığını söyledi.

Kurtlar Vadisi dizisinin çocuk oyuncularından olan ve dizide Süleyman çakır ile Nesrin Çakır’ın kızı Selvi Çakır’ı oynayan Fatma Büşra Ayaydın, yıllar önce oyunculuğu bırakarak maneviyata yöneldi.

Türk televizyon tarihine damgasını vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır ile Nesrin Çakır’ın kızı Selvi Çakır’ı oynayan Fatma Büşra Ayaydın, yıllar önce oyunculuğu bıraktı. Kurtlar Vadisi’nden sonra ekranlarda görünmeyen Ayaydın, oyunculuğa devam etmedi ve maneviyata yönelerek tesettüre girdi. Kameralardan uzak bir hayat süren Fatma Büşra Ayaydın’ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Ayaydın’a tesettür çok yakıştırıldı.

21 yaşında tesettüre girme kararı aldığını söyleyen genç oyuncu, "Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken de namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O kişilerin sözleri benim yüzüme tokat gibi çarptı. Kendi kendime 'Ben ne yapıyorum' dedim. Bu tür durumlarda gri yoktur. Ya siyahı ya da beyazı seçmeniz gerekiyor. Arafta kaldığımı o an fark edip tesettüre girdim" dedi.

İnstagram yasağı ile yeniden gündeme geldi! Korkunç tehlike yıllar önce Kurtlar Vadisi’nde işlenmiş
İnstagram yasağı ile yeniden gündeme geldi! Korkunç tehlike yıllar önce Kurtlar Vadisi’nde işlenmiş

Sosyal Medya

İnstagram yasağı ile yeniden gündeme geldi! Korkunç tehlike yıllar önce Kurtlar Vadisi’nde işlenmiş

Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i son haliyle şaşkına çevirdi!
Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i son haliyle şaşkına çevirdi!

Kültür - Sanat

Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i son haliyle şaşkına çevirdi!

21 yıl sonra olay Kurtlar Vadisi itirafı! Kimse bilmiyordu
21 yıl sonra olay Kurtlar Vadisi itirafı! Kimse bilmiyordu

Medya

21 yıl sonra olay Kurtlar Vadisi itirafı! Kimse bilmiyordu

Stüdyoda nostaljik dakikalar! Milyoner'de 'Kurtlar Vadisi' sorusu gündem oldu
Stüdyoda nostaljik dakikalar! Milyoner'de 'Kurtlar Vadisi' sorusu gündem oldu

Gündem

Stüdyoda nostaljik dakikalar! Milyoner'de 'Kurtlar Vadisi' sorusu gündem oldu

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Osman çakıcı

Aferin kiz sana....

Dayi

Geri kalan hayatini mahvetmiş. Bu kafa erkeğe hizmetçi olmaya hazır, onun istekleri için kendini parlayan, erkek odaklı bir kafa.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23