Namaz kılanı kovdu dine küfreden Sezen Aksu’ya sahip çıktı

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Seçim döneminde türbe türbe gezen, muhafazakâr kesimden oy alabilmek adına İslam’a ve Müslümanlara saygılıymış gibi davranan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük bir skandala imza attı. İslam’ın yasakladığı LGBT’i sapkınlığına kurumsal düzeyde meşruiyet kazandırmaya çalışan, eşcinsel sapkınları İBB’de istihdam eden, bunun yanında sırf Ayasofya’da namaz kıldığı için belediye çalışanını işten kovan CHP’li İmamoğlu, şimdi de ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ isimli şarkısındaki hadsiz sözleri nedeniyle tepki toplayan yandaş sanatçı Sezen Aksu’ya sahip çıktı. İlk insan ve ilk peygamberimiz Hz. Adem ve eşi Hz. Havva validemize yapılan hakaretleri görmezden gelen İmamoğlu, “Sanatçıdır konuşacak. Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz” diyerek, kutsallarımıza yönelik hadsizliği görmezden geldi. İmamoğlu’nun skandal paylaşımına kamuoyundan tepki yağdı.