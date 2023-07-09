Namaz ile alay eden karaktersiz hakkında karar verildi!
Sosyal medya hesabından çektiği video ile namaz ile dalga geçen özel güvenlik görevlisi hakkında karar verildi.
Sosyal medya hesabından çektiği video ile namaz ile dalga geçen özel güvenlik görevlisi hakkında karar verildi.
Sosyal medyada yayılan bir videoda güvenlik görevlisi olduğu görülen şahıs namaz kılıyormuş gibi yapıp dini değerlerle dalga geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli D.Y.’nin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan bugün tutuklandığını bildirdi.