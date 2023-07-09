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Gündem Namaz ile alay eden karaktersiz hakkında karar verildi!
Gündem

Namaz ile alay eden karaktersiz hakkında karar verildi!

Yeniakit Publisher
2023-07-09 15:57:00 - 2023-07-09 15:58:13

Sosyal medya hesabından çektiği video ile namaz ile dalga geçen özel güvenlik görevlisi hakkında karar verildi.

Sosyal medya hesabından çektiği video ile namaz ile dalga geçen özel güvenlik görevlisi hakkında karar verildi.

Sosyal medyada yayılan bir videoda güvenlik görevlisi olduğu görülen şahıs namaz kılıyormuş gibi yapıp dini değerlerle dalga geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli D.Y.’nin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan bugün tutuklandığını bildirdi.

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