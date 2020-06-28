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İSLAM

Namaz aşkı bunu da yaptırdı! Helal olsun amca

İstanbul’da bir hastanede ameliyat olduktan sonra narkozun etkisinden daha çıkmadan namaz kılmak için abdest alan amcanın videosu sosyal medyada beğeni topluyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 14:28:00 -

Hastanede genel anestezi ile ameliyat olan 80 yaşındaki Mehmet Coşkun, ameliyat sonrası uyanırken narkozun etkisinde abdest almaya başladı. Coşkun’un, narkozdayken ellerini, yüzünü ve kollarını yıkama hareketleri yaptı. Kolunda serum takılı olduğu halde abdestin bütün gerekliliklerini hareketleri ile yerine getirdi.

Bu sırada yakınları tarafından görüntülenen Coşkun’un videosu, sosyal medyada beğeni topladı. Çok sayıda izlenme alan videoya sempatik yorumlar yapıldı.

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