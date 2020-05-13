  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nallıhan’da Engelliler Unutulmadı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde "Yalnız bir gün değil, her zaman yanınızdayız" sloganıyla hareket edilerek engelliler ziyaret edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:37:46 -
Nallıhan’da Engelliler Unutulmadı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde "Yalnız bir gün değil, her zaman yanınızdayız" sloganıyla hareket edilerek engelliler ziyaret edildi.


Nallıhan Belediye Başkanlığı tarafından Engelliler Haftası münasebetiyle ilçe merkezinde ikamet eden engelli vatandaşlar ziyaret edildi. Engelli vatandaşları ve ailelerine sağlık, mutluluk, huzur dolu bir yaşam dileyen Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, yaşamış oldukları tüm zorlukları aşmaları ve geleceğe umutla bakabilmeleri için her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı