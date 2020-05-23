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Sağlık

Nallıhan’da emniyet ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Nallıhan’da emniyet ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:41:52 -
Nallıhan’da emniyet ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Nallıhan’da emniyet ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.


Türkiye’de 81 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonucunda Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Nallıhan’da şehrin dört bir yanında denetimlerini sürdürüyor.


İlçe merkezi, park, mesire ve yürüyüş alanlarını da denetlendiğini belirten Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, bayramda sokağa çıkma kısıtlaması boyunca denetimlerin kesintisiz olarak süreceğini açıkladı.

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