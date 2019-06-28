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Nalınlar tiyatro oyunu beğeniyle izlendi

Afyonkarahisar Renkli İmgeler Saati Uygulama Sahnesi Derneği “Risus Sanat”, Nalınlar adlı tiyatro oyunuyla büyük beğeni topladı.

28 Haziran 2019 Cuma 14:46
Nalınlar tiyatro oyunu beğeniyle izlendi

Afyonkarahisar Renkli İmgeler Saati Uygulama Sahnesi Derneği “Risus Sanat”, Nalınlar adlı tiyatro oyunuyla büyük beğeni topladı. Yoğun katılımın gerçekleştiği oyun, dakikalarca ayakta alkışlandı.


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karahisar Gençlik Merkezi ile birlikte hazırlanan oyun, Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde sahnelendi. Oyuna, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Müdür Yardımcısı Adalet Atacan, Karahisar Gençlik Merkezi Müdürü Gökhan Gürbüz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Yaşayan Şehit Kütüphaneleri İl Koordinatörü Hilal Kalafat, Proje yürütücüsü Eğitimci-Yazar Lokman Özkul, Şehit aileleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.


Necati Cumalı’nın yazdığı ve Yönetmenliğini Seyhun Sertan’ın yaptığı oyunda; Risus Sanat oyuncularının yanı sıra Karahisar Gençlik Merkezi tiyatro kursiyerleri de sahne aldı. Yönetmen Yardımcılığını Onur Yalçın, Efekt Kaydını Afyon Radyolojik, Işık ve Ses Kumandasını Mustafa Yüzükoca, Lojistik Desteğini ise Volkan Şadi Yücekaş yaptığı oyunda, Tuğçe Kayacan, Cevat Akar, Fatma Canbazgil, İremnur Karapınar, Yusuf Tür, Erkan Çetinçakmak, Onur Yalçın, Sevimnur Sağlam ve İbrahim Çıvgın rol aldı.


Risus Sanat’ın Genel Sanat Yönetmeni Seyhun Sertan, topluluklarının bugüne kadar sahneye koyduğu oyun, gerçekleştirdiği temsil ve ulaştığı seyirci sayısı açısından sivil bir kuruluş olarak ilk ve tek olduğunu ve bir rekor kırdığını ifade ederek; “Son iki oyunumuzla bugüne kadar 80 ücretsiz temsil gerçekleştirdik ve yaklaşık 15700 seyirciye ulaştık. Bu bizim için büyük mutluluk vesilesidir. Bu başarıda Dernek Başkan Yardımcımız Onur Yalçın başta olmak üzere gönüllü ekibimize, ailelerine, katkısı olan tüm sanatsever dostlara teşekkür ediyorum. Son üç sezondur Kültür ve Turizm Bakanlığının projelerimizi onaylaması ve katkıları ile daha üretken hareket edebiliyoruz. Yerelde Karahisar Gençlik Merkezi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile işbirliği içindeyiz. Bu vesile ile katkısı olan kurumlara ve elbette ki Afyon seyircisinin teveccühüne teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:46
  1. sanat
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