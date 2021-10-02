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Dünya Nalbur dükkanı gibi! Midesinden bakın neler çıktı neler
Dünya

Nalbur dükkanı gibi! Midesinden bakın neler çıktı neler

Litvanya'da metal nesneleri yutan bir adamın midesinden bir kilodan fazla çivi, vida ve bıçak çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 15:23:00 -
Nalbur dükkanı gibi! Midesinden bakın neler çıktı neler

Litvanya'da kimliği açıklanmayan bir adam, Baltık'ın liman kenti Klaipeda'da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Litvanya'da doktorlar, alkolü bıraktıktan sonra metalik nesneleri yutmaya başlayan bir adamın midesinden bir kilogramdan fazla çivi ve vida çıkardı. Midesinin röntgeninde bazıları 10 santim olan metal parçaları görüldü.

Cerrah Sarunas Dailidenas, “Üç saatlik operasyon sırasında, hastanın midesindeki tüm yabancı cisimler çıkarıldı” dedi.Doktor, adamın alkol içmeyi bıraktıktan sonra metal nesneleri yutmaya başladığını açıkladı.Ameliyatın ardından hastanın durumunun stabil olduğu öğrenildi.

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