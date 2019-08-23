Nakliye maliyeti üreticinin en büyük derdi

Eskişehir’deki biber üreticileri, fide, ilaç ve işçilik gibi kalemlerdeki artışa bir de diğer illere nakliye ücreti eklenince ürün maliyetinin çok yükselmesinden şikâyet ediyor.

Eskişehir’in Tepebaşı bölgesinde üretilen biberler toplanmaya başladı. Tarladan toplanılarak satışları yapılan biberler geçen sene ile aynı fiyattan satılsa da, fide ve ilaçlara gelen zamlardan dolayı üreticileri etkiliyor. Dış illere gönderilen biberlere bir de nakliye masrafları eklenince, bu durum üreticiye zarar olarak yansıyor. Üreticiler zarar edilmemesi için ekim kontrolü yapılmasını isterken, Eskişehir’de tüketim miktarından fazla üretim yapıldığının da altını çiziyor.

“Ekim kontrolü yapılması lazım”

Biber üreticisi olan Hakan Çınar, fidelerin ve ilaçların pahalı olmasından şikâyet ederek, “Hasat durumu geçen seneye göre bu yıl sıkıntılı. Fideler hastalanıyor. Mücadelesi maddi olarak sıkıntılı. Ürettiğimiz sebzeler geçen seneye göre fiyat yapmıyor. Fiyatlar ucuz. Aslında satış fiyatları aynı, ama kullandığımız fide geçen sene 50 kuruş ise bu sene 80 kuruş ile 1 lira arasında. İlaçlar da geçen seneye göre yüzde 50 zamlı. Biz bunda zam bekleyemeyiz, ama ekim kontrolü yapılması lazım. Eskişehir pazarlarında 2 lira, 3 lira. Burada da 1 buçuk lira, 1 lira 20 kuruş gibi fiyatlarla alışveriş yapıyoruz. Eskişehir’de fiyat farkı olmaz, ama şehir değişince üstüne bir de nakliye biner, hamaliyesi biner. Mesafe ne kadar uzarsa fiyatlar da o kadar artıyor. Bunlar hep tüketiciye yansıyan fiyatlar” dedi.

“Dış illere gönderilince üretici sıkıntı yaşıyor”

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan ise ürünlerin dış illere gönderilmesinin üreticiye olumsuz yansıdığını belirterek, “Çilesi ile beraber maliyeti, hastalıklarla mücadelesi olsun, iklim şartlarının bir anda ısınıp soğuması olsun ürünü strese sokuyor, üreticimizi strese sokuyor. En büyük sıkıntımız dediğimiz gibi fiyat dalgalanması, fiyatını bilmemesi. Yine Eskişehir merkezi bir üretim alanı olduğu için Eskişehir pazarlarında tüketim daha fazla, yani üretici daha fazla bir tüketim yapılmakta. Ne olursa olsun dış illere gönderilince üretici sıkıntı yaşıyor. Tepebaşı bölgesinde buralar olduğu gibi biber tarlası, domates tarlası. Ama istikrar, fiyat dengesi, üretici yarın ne yapacağına güvenmesi için çalışmalı. Zirai girdilerin ne olursa olsun düşürülmesi veya buna bir el atılması lazım” ifadelerini kullandı.