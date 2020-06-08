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Ekonomi

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 10:23:00 - 2020-06-08 10:35:52
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor

Ödemelerin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başladığını açıklayan Bakan Selçuk, corona virüsle mücadele sürecinde ödemelerin banka hesapları üzerinden yapıldığını anımsattı.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılıyor.

“Mayıs ayına ilişkin ödemeler 8-10 Haziran tarihleri arasında yapılacak”

Bakan Selçuk, “15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılmaya başlanıyor. Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda; işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerinin ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

emekli

16 martta hak ettiği halde .bildirimi işverence yapmılmayan . ve madur ulup beş para alamayanler nereye baş vuracak .
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