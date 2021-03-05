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Ekonomi Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Şubat ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihi belli oldu mu?
Ekonomi

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Şubat ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihi belli oldu mu?

Şubat nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ocak ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yatırıldı. Mart ayının ilk haftası sona ererken destekten yararlananlar şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağını sorguluyor. İŞKUR nakdi ücret desteği Şubat 2021 ödeme tarihi açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 23:22:00 -
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Şubat ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihi belli oldu mu?

Ücretsiz izin maaş desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği ödemeleri için geri sayım başladı. Ocak ayı ödemeleri 9 Şubat’ta yatan ücretsiz izin maaş desteğinde Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatırılacak?

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat'ta yatırılmıştı. Nakdi Ücret Desteği ödemeleri her ayın ikinci haftasında ödeniyor, dolayısıyla şubat ayı nakdi ücret desteklerinin Mart ayının ikinci haftasında ödenmesi öngörülüyor.

Nakdi ücret ödemeleri ne zamana kadar yatırılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

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