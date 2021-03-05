Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Şubat ayı nakdi ücret desteği ödeme tarihi belli oldu mu?

Ücretsiz izin maaş desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği ödemeleri için geri sayım başladı. Ocak ayı ödemeleri 9 Şubat’ta yatan ücretsiz izin maaş desteğinde Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatırılacak?

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat'ta yatırılmıştı. Nakdi Ücret Desteği ödemeleri her ayın ikinci haftasında ödeniyor, dolayısıyla şubat ayı nakdi ücret desteklerinin Mart ayının ikinci haftasında ödenmesi öngörülüyor.

Nakdi ücret ödemeleri ne zamana kadar yatırılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.