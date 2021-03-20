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Ekonomi Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?
Ekonomi

Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

Ücretsiz izin maaş desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği ile ilgili uzatma kararı geçtiğimiz günlerde verilmişti. Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Uzatıldı mı? 2021 Nakdi ücret desteği biteceği tarih

Yeniakit Publisher
2021-03-20 22:05:00 -
Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Soruları koronavirüs sebebiyle ücretsiz izne çıkan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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