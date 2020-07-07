Çin’de başlayan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Salgın sebebiyle dünyanın dört bir yanından her gün binlerce ölüm haberi geliyor. Salgın sebebiyle sağlık sistemlerinin yanı sıra ülke ekonomileri ve eğitim sistemleri olumsuz etkilendi. Ülkemizde ilk vaka mart ayında görüldü. Vakanın tespitinin ardından vatandaşların ekonomik güçlükler yaşamaması için Ekonomi Kalkanı paketi devreye sokuldu. İhtiyaç sahibi ailelere maddi yardım yapıldı. İşverenler ve çalışanların da süreçten olumsuz etkilenmemesi için pek çok adım atıldı. Bu sebeple ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek yardımı ödemesi başladı. Vatandaşlar ücretsiz izin maaşının ayın kaçında yatacağını merak ediyor.

Nakdi destek yardımı ne zaman yatar? | Ücretsiz izin maaşı bu hafta yatar mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt nakdi destek maaşlarının ne zaman ödeneceğine yönelik bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak" dedi.

Ücretsiz izin maaşı İŞKUR hesaplarında ıban numaraları bulunan kişilerin hesaplarına yatırılıyor. İŞKUR’a ıban numarası kayıtlı olmayanların ise maaşları PTT’ye gönderiliyor. Vatandaşlar maaşlarını PTT şubelerinden çekebiliyor.