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Ekonomi Nakdi destek ücretsiz izin parası ne zaman yatar? Nakdi destek hangi gün yatacak?
Ekonomi

Nakdi destek ücretsiz izin parası ne zaman yatar? Nakdi destek hangi gün yatacak?

Ücretsiz izin maaşı ayın kaçında ödenir? Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz ine çıkartılan vatandaşlara 1500 lira nakdi destek ödemesi yapılıyor. Vatandaşlar mayıs ayıyla birlikte nisan ayına ilişkin ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, nakdi destek maaşı bayramdan önce yatar mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 13:04:00 -
Nakdi destek ücretsiz izin parası ne zaman yatar? Nakdi destek hangi gün yatacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek ödemesi yapılıyor. Son olarak 1500 liraya yükseltilen ödemelerin ne zaman ayın kaçında ödeneceği araştırılmaya başlandı. Peki, nakdi destek parası ne zamana yatar?

Nakdi destek ücretsiz izin parası ne zaman yatar? Nakdi destek hangi gün yatacak?

Nakdi destek parasının ne zaman ödeneceğine ilişkin açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal paylaşım hesabından "Nisan ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 10 Mayıs'ta yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler" dedi.

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