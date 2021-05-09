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Ekonomi Nakdi destek ücreti ne zamana yatar? Ücretsiz izin parası bayramdan önce yatar mı?
Ekonomi

Nakdi destek ücreti ne zamana yatar? Ücretsiz izin parası bayramdan önce yatar mı?

Nakdi destek maaşı ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek maaşı ödeniyor. Mayıs ayıyla birlikte pek çok kişi ödemelerin ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, nakdi destek ne zamana yatar? Ücretsiz izin parası hesaba ne zaman yatar? Ücretsiz izin maaşı nereye yatırılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-09 16:10:00 -
Nakdi destek ücreti ne zamana yatar? Ücretsiz izin parası bayramdan önce yatar mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara ödenen nakdi destek maaşının süresi 30 Haziran 2021’e uzatıldı. Nakdi destek maaşı alanlar 4.ay ödemelerinin ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, nakdi destek maaşı ne kadar oldu?

Nakdi destek ücreti ne zamana yatar? Ücretsiz izin parası bayramdan önce yatar mı?

Nakdi destek maaşına ikinci kez artış yapıldı. İlk artış asgari ücret zammı sebebiyle Ocak 2021’de yapılmıştı. 1412 lira olarak yatırılan nakdi destek ödemesi 1500 liraya yükseltildi. Maaşların ise bayram öncesinde hesaplara yatırılacağı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal paylaşım hesabından "Nisan ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 10 Mayıs'ta yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler" dedi.

 

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