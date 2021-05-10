2020 yılının nisan ayından itibaren ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek maaşı ödeniyor. Geçen yıl 1168 lira olarak yatırılan maaş Ocak 2021’de 1412 liraya yükseltildi. Son olarak bu maaş 1500 liraya yükseltildi. Vatandaşlar bayram öncesinde nakdi desteğin ödenip ödenmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, ücretsiz izin maaşı ne zaman ödenecek?

Nakdi destek maaşı yattı mı? Ücretsiz izin maaşı ne zamana yatar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal paylaşım hesabından "Nisan ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 10 Mayıs'ta yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler" dedi.

10 Mayıs Pazartesi sabah 09.00 itibariyle nakdi destek maaşı hesaplara yatmaya başladı.