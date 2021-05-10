  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biden'ın 'soykırım' skandalına İngiltere'den cevap
'Sarallar' operasyonuyla ne hedefleniyor?
İşsizlik rakamları açıklandı
Bakan duyurmuştu! Ödemeler bugün başladı
Ekonomi Nakdi destek maaşı yattı mı? Ücretsiz izin maaşı ne zamana yatar?
Ekonomi

Nakdi destek maaşı yattı mı? Ücretsiz izin maaşı ne zamana yatar?

Nakdi destek parası ne zaman yatar? Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 1500 liralık ödeme yapılıyor. Vatandaşlar nakdi destek parasının ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırıyor. Peki, akdi destek paraları yattı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 09:44:00 -
Nakdi destek maaşı yattı mı? Ücretsiz izin maaşı ne zamana yatar?

2020 yılının nisan ayından itibaren ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek maaşı ödeniyor. Geçen yıl 1168 lira olarak yatırılan maaş Ocak 2021’de 1412 liraya yükseltildi. Son olarak bu maaş 1500 liraya yükseltildi. Vatandaşlar bayram öncesinde nakdi desteğin ödenip ödenmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, ücretsiz izin maaşı ne zaman ödenecek?

Nakdi destek maaşı yattı mı? Ücretsiz izin maaşı ne zamana yatar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal paylaşım hesabından "Nisan ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 10 Mayıs'ta yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler" dedi.

10 Mayıs Pazartesi sabah 09.00 itibariyle nakdi destek maaşı hesaplara yatmaya başladı.

İŞKUR iban kaydetme | İŞKUR hesabıma nasıl iban eklerim?
İŞKUR iban kaydetme | İŞKUR hesabıma nasıl iban eklerim?

Ekonomi

İŞKUR iban kaydetme | İŞKUR hesabıma nasıl iban eklerim?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması

İçişleri Bakanlığı, yurt dışında bulunan Sedat Peker ile ilgili bir açıklama yaptı.
Kaymakpare tarifi | Kaymakpare nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Kaymakpare tarifi | Kaymakpare nasıl yapılır?

Ramazan’da iftar sofralarının ardından çayların yanında kaymakpare tatlısı bir başka oluyor. Şerbetli tatlılar arasında kaymakpare tatlısını..
Vatikan’ın arşivinden Yunus Emre çıktı
Kültür - Sanat

Vatikan’ın arşivinden Yunus Emre çıktı

Doç. Dr. Himmet Büke, yaptığı araştırmalar sonrasında Vatikan Kütüphanesinde paylaşılan dijital koleksiyon içinde Yunus Emre’ye ait yeni şii..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay