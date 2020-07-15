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Ekonomi

Nakdi destek maaşı uzatıldı mı? | Ücretsiz izin maaşı ağustos ayında yatar mı?

Nakdi destek maaşı bitti mi? Koronavirüs salgını sebebiyle işveren ve çalışanların ekonomik açıdan en az zararla süreci atlatabilmesi için devlet pek çok konuda yardımcı oldu. Ekonomi Kalkanı paketiyle kısa çalışma ödeneğinin yanı sıra ücretsiz izne çıkartılan vatandaşlara her ay 1170 lira maaş ödemesi yapıldı. 8-10 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz izne çıkartılan vatandaşlar haziran ayı ödemelerini aydı. Milyonlarca kişi “Nakdi destek maaşı bitti mi?” , “Nakdi destek maaşı kaç ay?” , “Ağustos ayında nakdi destek yatacak mı?” , “Ücretsiz izin maaşı ağustos ayında yatar mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 16:07:00 -
Nakdi destek maaşı uzatıldı mı? | Ücretsiz izin maaşı ağustos ayında yatar mı?

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması için pek çok önlem alındı. Kısa çalışma ödeneğinin yanı sıra 15 Mart itibariyle ücretsiz izne çıkartılan vatandaşlara 3 ay süreyle nakdi destek maaşı bağlandı. Peki, ücretsiz izin maaşı bitti mi?

Nakdi destek maaşı uzatıldı mı? | Ücretsiz izin maaşı ağustos ayında yatar mı?

Ücretsiz izin maaşı için başvuruları şirketler kendileri yaptı. Başvuru ve yasal işlemler her ay iş yeri tarafından yenilendi. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar mayıs, haziran ve temmuz aylarında maaşlarını aldı. Milyonlarca kişi nakdi destek maaşının uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor.

Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kısa çalışma ödeneği 1 ay uzatıldı. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek" konuşmasını yapmıştı.

Bir ay uzatılan nakdi destek maaşı temmuz ayı için de ödenecek. Bu sebeple nakdi destek maaşının 8-10 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

İŞKUR sisteminde ıban numaraları bulunmayanların maaşları PTT şubelerine gönderiliyor.

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