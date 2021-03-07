Koronavirüs salgını ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Bu sebeple devlet hem çalışanlara hem de işverenlere pek çok destek sağlıyor. Uzun zamandır ücretsiz izne çıkarılan kişilere nakdi destek maaşı ödeniyor. Peki, nakdi destek maaşı ne zaman ödenir?

Nakdi destek maaşı ne zaman yatar? Nakdi destek parası uzar mı?

Nakdi destek maaşı her ayın 8’i ile 10’u arasında hesaplara yatırılıyor. Henüz ödemenin hangi gün yatırılacağı açıklanmadı. Ancak nakdi destek maaşının 9 Mart’ta yatırılması bekleniyor. İŞKUR sisteminde ıban numarası kayıtlı olanların maaşları hesaplarına yatırılıyor. Sistemde bilgisi olmayanlar ise maaşlarını PTT şubelerinden çekebiliyor. Nakdi destek ve işten çıkarma yasağı 17 Mart’ta sona erecek. Ancak kulislerde kararın uzatılacağı konuşuluyor. Önümüzdeki hafta yapılacak olan kabine toplantısında bu konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Nakdi destek maaşının süresi işten çıkarma yasağına bağlı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işten çıkarma yasağını 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisi bulunuyor. Şayet işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatılırsa nakdi destek maaşı da bu tarihe kadar uzayacaktır.