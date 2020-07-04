Koronavirüs salgını sağlık alanı kadar ekonomiyi de etkiledi. Bu süreçte vatandaşların ekonomik sorunlar yaşamaması için destek paketleri sağlanıyor. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 4 ay süreyle 1170 lira maaş ödemesi yapılıyor. Mayıs ve haziran ayında maaşlarını alanlar temmuz ayı için ödemelerin hangi gün yapılacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? | Ücretsiz izin maaşı ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt nakdi destek maaşlarının ne zaman ödeneceğine yönelik bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak" dedi.

Ücretsiz izin maaşı İŞKUR hesaplarında ıban numaraları bulunan kişilerin hesaplarına yatırılıyor. İŞKUR’a ıban numarası kayıtlı olmayanların ise maaşları PTT’ye gönderiliyor. Vatandaşlar maaşlarını PTT şubelerinden çekebiliyor.