  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? | Ücretsiz izin maaşı ne zaman?

Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş ne zaman ödenecek? Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için Ekonomik Kalkan Paketi hayata geçirildi. Bu doğrultuda ücretsiz izne çıkarılanlara maaş ödenmesine karar verildi. Mayıs ve haziran aylarında nakdi destek yardımı yapıldı. Üç ay olarak açıklanan nakdi destek yardımı 4 aya uzatıldı. Pek çok kişi “Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak?” , “Ücretsiz izin maaşı ayın kaçında yatar?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 15:41:00 -
Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? | Ücretsiz izin maaşı ne zaman?

Koronavirüs salgını sağlık alanı kadar ekonomiyi de etkiledi. Bu süreçte vatandaşların ekonomik sorunlar yaşamaması için destek paketleri sağlanıyor. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 4 ay süreyle 1170 lira maaş ödemesi yapılıyor. Mayıs ve haziran ayında maaşlarını alanlar temmuz ayı için ödemelerin hangi gün yapılacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? | Ücretsiz izin maaşı ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt nakdi destek maaşlarının ne zaman ödeneceğine yönelik bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak" dedi.

Ücretsiz izin maaşı İŞKUR hesaplarında ıban numaraları bulunan kişilerin hesaplarına yatırılıyor. İŞKUR’a ıban numarası kayıtlı olmayanların ise maaşları PTT’ye gönderiliyor. Vatandaşlar maaşlarını PTT şubelerinden çekebiliyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? | Bayram ikramiyesi hangi gün ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? | Bayram ikramiyesi hangi gün ödenecek?

Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? | Bayram ikramiyesi hangi gün ödenecek?

Koronavirüs belirtileri nelerdir? | Yaz ayında koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs belirtileri nelerdir? | Yaz ayında koronavirüs belirtileri nelerdir?

Korona Virüs

Koronavirüs belirtileri nelerdir? | Yaz ayında koronavirüs belirtileri nelerdir?

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı