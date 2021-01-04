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Ekonomi Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? | Ücretsiz izin maaşı hangi gün yatacak?
Ekonomi

Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? | Ücretsiz izin maaşı hangi gün yatacak?

Ocak ayı nakdi destek maaşı ne zaman ödenir? | Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara aylardır nakdi destek ödemesi yapılıyor. Vatandaşlar ocak ayı ödemelerini ne zaman alacaklarını araştırmaya başladı. Peki, ocak ayı nakdi destek maaşı ne zaman? | Ücretsiz izin maaşı uzatıldı mı? | Ücretsiz izin maaşı ocak ayı ne zaman yatar?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 10:08:00 -
Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? | Ücretsiz izin maaşı hangi gün yatacak?

Ücretsiz izin maaşı ne zaman ödenir? | Koronavirüs salgınının maddi yükünü hafifletmek için çalışanlara destekler sağlanıyor. Pandemi sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara her ay nakdi destek maaşı veriliyor. Peki, nakdi destek maaşı uzatıldı m?

Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? | Ücretsiz izin maaşı hangi gün yatacak?

Nakdi destek maaşı 17 Ocak 2021’de sona erecekti. Ancak Kabine Toplantısı’nda alınan kararla süreç iki a daha uzatıldı. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Ücretsiz izin maaşı 17 Mart 2021’e kadar uzatıldı.

Vatandaşlar ocak ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Konu hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8 Ocak’ta yapacağız" dedi.

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