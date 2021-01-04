Ücretsiz izin maaşı ne zaman ödenir? | Koronavirüs salgınının maddi yükünü hafifletmek için çalışanlara destekler sağlanıyor. Pandemi sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara her ay nakdi destek maaşı veriliyor. Peki, nakdi destek maaşı uzatıldı m?

Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? | Ücretsiz izin maaşı hangi gün yatacak?

Nakdi destek maaşı 17 Ocak 2021’de sona erecekti. Ancak Kabine Toplantısı’nda alınan kararla süreç iki a daha uzatıldı. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Ücretsiz izin maaşı 17 Mart 2021’e kadar uzatıldı.

Vatandaşlar ocak ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Konu hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8 Ocak’ta yapacağız" dedi.