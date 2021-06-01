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Ekonomi Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? Nakdi destek parası bu hafta yatar mı?
Ekonomi

Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? Nakdi destek parası bu hafta yatar mı?

Ücretsiz izin maaşı haziran ayı ne zaman yatar? Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek maaşı ödeniyor. Tam kapanmayla birlikte 1.500 liraya yükseltilen nakdi destek maaşının, haziran ayının kaçında hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Peki, nakdi destek ne zaman yatar?

Yeniakit Publisher
2021-06-01 10:09:00 -
Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? Nakdi destek parası bu hafta yatar mı?

Koronavirüs salgının sebebiyle hem çalışanlara hem de işverenlere pek çok destek sağlanıyor. Bu desteklerden biri de ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen nakdi destek parası. Peki, nakdi destek parası ne zaman yatar?

Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? Nakdi destek parası bu hafta yatar mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nakdi destek maaşının 8 Haziran Salı günü yatacağını duyurdu. İŞKUR sisteminde ıban numarası bulunanların maaşları hesaplarına yatırılacak. Sistemde bilgili olmayanlar ise ödemelerini PTT’den alabilecek. Nakdi destek maaşı 30 Haziran 2021’de sona erecek.

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