Koronavirüs salgının sebebiyle hem çalışanlara hem de işverenlere pek çok destek sağlanıyor. Bu desteklerden biri de ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen nakdi destek parası. Peki, nakdi destek parası ne zaman yatar?

Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? Nakdi destek parası bu hafta yatar mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nakdi destek maaşının 8 Haziran Salı günü yatacağını duyurdu. İŞKUR sisteminde ıban numarası bulunanların maaşları hesaplarına yatırılacak. Sistemde bilgili olmayanlar ise ödemelerini PTT’den alabilecek. Nakdi destek maaşı 30 Haziran 2021’de sona erecek.