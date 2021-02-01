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Ekonomi Nakdi destek maaşı ne kadar oldu? Şubat ayı nakdi destek ne zaman yatar?
Ekonomi

Nakdi destek maaşı ne kadar oldu? Şubat ayı nakdi destek ne zaman yatar?

Nakdi destek maaşına ne kadar zam yapıldı? Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkarılanlara nakdi destek maaşı veriliyor. Nakdi destek maaşı alanlar ocak ayıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapıldığını araştırıyor. Peki, nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı ayın kaçında ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 17:05:00 -
Nakdi destek maaşı ne kadar oldu? Şubat ayı nakdi destek ne zaman yatar?

Ücretsiz izin maaşı bu hafta yatar mı? Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltabilmek için devlet hem işverenlere hem de çalışanlara maddi destek konusunda yardımcı oluyor. Salgın süresince işten çıkarma yasağının yanı sıra ücretsiz izne çıkarılanlara maaş ödemesi yapılıyor. Ücretsiz izin maaşı bir diğer adıyla nakdi destek maaşı 17 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı. Aynı şekilde işten çıkarma yasağı da 17 Mart’a kadar uzatıldı. Ocak ayı itibariyle pek çok kalemde artış gözlendi. Asgari ücret zammının nakdi destek maaşına yansıması bekleniyor. Peki, nakdi destek maaşı ne kadar oldu?

Nakdi destek maaşı ne kadar oldu? Şubat ayı nakdi destek ne zaman yatar?

Asgari ücrete yüzde 21.56 oranında zam yapıldı. Bu zam nakdi ücret maaşına da yansıdı. Günlük 39.24 TL olarak hesaplanan ücretsiz izin maaşı günlük 47.70 TL'ye yükseldi. Nisan ayından bu yana 1168 TL maaş alanlar ocak ayı itibariyle 1420 TL ödeme alacak.

Nakdi destek maaşı her ayın 8'i ile 10'u arasında ödeniyor. İŞKUR sisteminde ıban numarası kayıtlı olanların maaşların hesaplarına yatırılıyor. Sistemde ıban numarası bulunmayanların ise maaşları PTT'ye gönderiliyor.

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