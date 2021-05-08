Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını belirtti. Bakan Yanık, şunları söyledi: “Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV’lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz.” İfadelerini kullandı.

Bakanlık, destek ödemelerinin daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını duyurdu. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri 10 Mayıs 2021 tarihine kadar konutlarına gönderilecek.

Yaşlı ve engelli aylıkları ne zaman yatacak?

Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte gerçekleştirilecek.

Nakdi destek başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

E-Devlet sistemi üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne girin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada bulunuyor. Dolayısıyla başvurunuzu bitirdikten sonra detayları başvuru sayfasından inceleyebilirsiniz.

Sosyal Yardım başvuru formu ve sonuç sorgulama ekranı için TIKLAYIN