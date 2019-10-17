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Nakavt olduktan 4 gün sonra öldü

Patrick Day, Charles Conwell'e karşı nakavt olduğu ve travmatik beyin hasarıyla komaya girdiği boks maçından 4 gün sonra öldü.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:20
Nakavt olduktan 4 gün sonra öldü

ABD'de yapılan boks maçında aldığı darbeyle nakavt olan Patrick Day, 4 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitirdi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Chicago kentindeki Wintrust Arena'da Charles Conwell ile 13 Ekim'de yaptığı müsabakanın 10. raundunda başına aldığı sol kroşeyle nakavt olan 27 yaşındaki Day'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.

Twitter'dan yaptığı açıklamayla üzüntüsünü belirten Conwell, "Tek amacım kazanmaktı. Bunun olmasını hiç istememiştim. Kimse böyle bir ölümü hak etmiyor. Yaşananları geri alabilsem hemen yapardım." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın 10. raundunda aldığı darbeyle düşen ve bir süre yerde tedavi gören ABD'li boksör Day, ringden sedyeyle çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmış ve travmatik beyin hasarıyla komaya girmişti.

Haziran 2019'da Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) klasmanlarında ilk 10'a girmeyi başaran Day, kariyerinde 22 maça çıktı ve 17 galibiyet, 4 mağlubiyet, bir beraberlik aldı.

 

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:20
  1. Patrick Day
  2. Anadolu Ajansı

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