Naim Kasım “karşılıklı güvenlik” dedi! Hizbullah’tan müzakere için 5 şart

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile yürütülebilecek müzakerelere ilişkin 5 şart açıkladı. Kasım, Aşura Günü münasebetiyle yaptığı televizyon konuşmasında, "İsrail düşmanıyla müzakerelerin tavanı karşılıklı güvenliktir, bunun dışında bir tavan yoktur." dedi.

5 temel başlık

Bu kapsamda önceliğin 5 temel başlığın hayata geçirilmesi olduğunu ifade eden Kasım, bunları "İsrail'in kara, hava ve denizden saldırılarının durdurulması, Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi, esirlerin geri verilmesi, yerinden edilenlerin ülkenin en son noktasına kadar evlerine dönebilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması" şeklinde sıraladı.

Kasım, 2024 yılında varılan ateşkes anlaşmasının İsrail'in çekilmesi, esirlerin iadesi ve yeniden imar süreci açısından temel alınması gerektiğini belirterek, Lübnan ordusunun söz konusu anlaşma uyarınca yalnızca Litani Nehri'nin güneyinde konuşlandığını söyledi.

İsrail'in Lübnan'daki hedefinin Hizbullah'ı sosyal, askeri ve kültürel olarak tasfiye etmek olduğunu dile getiren Kasım, bunun Lübnan halkının geniş bir kesiminin öldürülmesi, yerinden edilmesi ve başka bölgelere taşınması anlamına geldiğini aktardı.

Kasım, "Büyük İsrail projesini bozduk. İsrail topraklarımızı kontrol altına alıp burada kalıcı olamadı." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın 2 Mart'tan bu yana İsrail ordusuna karşı günlük ortalama 30 olmak üzere 3 bin 185 operasyon düzenlediğini belirten Kasım, bu operasyonlarda 518 askeri aracın ve 85 hava unsurunun hedef alındığını, 12 insansız hava aracı ile 12 keşif platformunun düşürüldüğünü ve bir helikopterin vurulduğunu söyledi.

Öte yandan Kasım, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik girişimlere de karşı çıkarak, "Hizbullah'ın silahlarının alınmasına yönelik hiçbir proje hayata geçirilemeyecek. Bu plan başarısız olmuştur." dedi.