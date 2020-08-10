Nahda Hareketi: "Parlamentonun çoğunluğu, siyasi partilere dayanan bir hükümetten yana"

TUNUS (AA) - Tunus'taki Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, parlamentonun çoğunluğunun siyasi partilere dayanan bir hükümetten yana olduğunu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi'nin bunu göz önüne alması gerektiğini belirtti.



Haruni, Şura Konseyi'nin hafta sonu gerçekleştirdiği iki gün süren toplantısının sonuçlarına ilişkin başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, Nahda Hareketi'nin siyasi partilere dayanan hükümet kurulmasından yana olduğunu ifade etti.



"Parlamentonun çoğunluğu, siyasi partilere dayanan bir hükümetten yana. Meşişi'nin bunu göz önüne alması gerek." diyen Haruni, Meşişi'nin, siyasi partilere dayanan bir hükümet kurmayı reddetmesini beklemediklerini belirtti.



Yeni kurulacak hükümette Nahda Hareketi'nin bulunmaması yönünde yapılan çağrılara değinen Haruni, "Azınlık partilerinin yönetimin geleceğini belirlemesi mümkün değil. Meşişi hükümetinde Nahda'nın dışlanması çağrısı yapanlar, Arap Baharı devrimlerinin düşmanlarıdır. Partileri kuran da, seçen de ve bu partiler hata yaptığında hesap soracak olan da Tunuslulardır." ifadelerini kullandı.



Haruni, "Şura Konseyi, çok partili, geniş katılımlı, siyasi ulusal birlik hükümeti kurma yönündeki her öneriye destek veriyor. Partileri yok sayan bağımsız bir hükümet kurma önerisi ise Nahda Hareketi'nin desteğini almayacaktır." diye konuştu.



Geniş katılımlı çoğulcu bir hükümetin, kararların yasalaşmasını kolaylaştıracağını ekleyen Haruni, Nahda'nın seçim sonuçlarına saygı gösterildiği müddetçe yeni hükümeti kurma konusunda yapılacak görüşmelerde tutumunun olumlu olacağını vurguladı.



Nahda hareketi, daha önce Meşişi'ye Tunusluların taleplerini gerçekleştirecek "ulusal siyasi birlik" hükümeti kurma çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 26 Temmuz'da İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.



Bir siyasi partiye bağlı olmayan Meşişi, başbakanlık makamı için herhangi bir parti tarafından da aday gösterilmemişti.



Son dönemde siyasi istikrarsızlık yaşayan Tunus'ta yolsuzluk ve çıkar çatışması şüpheleri nedeniyle Başbakan İlyas el-Fahfah görevinden istifa etmişti.