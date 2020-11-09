Nahcivan sınırında ne işi vardı? Azerbaycan Rusya'ya ait helikopteri vurdu! Açıklama geldi
Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya’ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'ya ait Mi-24 helikopteri Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürüldü" açıklamasını yaptı.
Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya’ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi helikopterin, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında, hava savunma füze sitemi sarasından vurulduğu belirtildi.
Mürettebattan 2 ölü, 1 yaralı var
Rus medyası, helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.
Azerbaycan'dan açıklama geldi
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya'ya ait Mi-24 helikopteri Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürüldü. Kesinlikle Rusya’ya yönelik değildi. Trajik kazadan dolayı üzüntülüyüz. Gerekli tazminatı hayatını kaybedenlerin ailelerine ödemeye hazırız." denildi.
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