Nagehan Alçı'dan seçimlerle ilgili flaş çıkış! "Tahmin değil net bilgi" deyip duyurdu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, seçim güvenliğine yönelik kendisinde hiçbir şüphe olmadığını belirtti.

"Dürüst ve temiz bir seçim süreci bizleri bekliyor. Bunu da tahmin değil net bir bilgi olarak söylüyorum" diyen Alçı, özetle şunları kaydetti:

"Başa baş mücadeleyi kim kazanır bilmiyorum, zaten gerçekten itibarlı ve bilimsel çalışan hiçbir araştırma şirketi de bilmiyor. 14 Mayıs’ta yarı-finali ve 28 Mayıs’ta finali hep birlikte yaşayacağız gibi görünüyor.

Tayyip Bey de kazanabilir… Kemal Bey de kazanabilir…

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Elbette şu son sürecin centilmence yaşanacağını düşünmüyorum. (...)

Fakat seçim günü gelip çattığında sandıktaki oylar müşahitlerin huzurunda dürüst ve temiz şekilde sayılacaktır. Her seçmenin oy attığı sandıkta tüm sayım sürecinin başında olma hakkı var.

Dürüst ve temiz bir seçim süreci bizleri bekliyor. Bunu da tahmin değil net bir bilgi olarak söylüyorum."