Nagehan Alçı-Mehmet Ceyhan kavgasına Cumhuriyet de katıldı!

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Son olarak "Bazen profesörler de ergen bir çocuk gibi davranabilirler." açıklaması ile Mehmet Ceyhan'a gönderme de bulunan Nagehan Alçı, tartışmaya Cumhuriyet gazetesini de dahil etti.

Uğur Dündar'ın kendisini hedef alan tweet mesajını sildiğini ifade eden Nagehan Alçı, Cumhuriyet gazetesine bunu neden haber yapmadıklarını sordu.

Alçı, mesajında, şunları söyledi:

"Uğur Dündar, Mehmet Ceyhan ile yaşadığımız okulların açılması tartışmasına dair twitini sildi. Çünkü Uğur Bey de üç çocuğunu tutkuyla seven bir baba. Dündar’ın benim aleyhime attığı bu twiti haber yapıyorsunuz da twitini silmesini neden haber yapmıyorsunuz?"

Uğur Dündar, Nagehan Alçı ile Mehmet Ceyhan arasındaki kavgaya şöyle katılmıştı:

"Yandaş bir kalemin değerli Prof. Mehmet Ceyhan'a bunak demesi, aklıma ünlü ruh hekimi Mazhar Osman'ı getirdi.Biri Mazhar Osman'a 'Hocam size deli diyorlar' deyince, Hoca; 'Sizin bana deli demeniz bir anlam ifade etmez. Ama ben size deli dersem, akıl hastanesine yatarsınız!' demiş."