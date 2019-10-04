Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 27 Eylül 2019'da Habertürk televizyonundaki canlı yayında 90’lı yıllardaki cinayetlerle ilgili, “Devlet şayet katil devletse, ona sonuna kadar da katil devlet denir. 1994'te Türkiye katil devlete sahipti” şeklinde sözler söylemişti.

Alçı'nın bu sözleri üzerine, MB Hukuk Bürosu’nun kurucusu olan Avukat Musa Baykal sosyal medya hesabından “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Nagehan Alçı'nın sözlerini milyonlarca kişinin erişebileceği bir ulusal kanal platformundan canlı yayında gerçekleştirildiğinin belirtildiği suç duyurusunda, Alçı'nın çok daha geniş kitlelere erişmeyi amaçladığı, ‘katil devlet’ sloganıyla eleştirinin sertleştiği belirtildi.

Ayrıca duyuruda uluslararası hukukta meşru olan devletin PKK terör örgütüne karşı mücadelesini daha ağır karalama noktasına getirmek için bu sloganı kullandığı ve ısrarla bu slogana devam ettiği de belirtildi.