"Nagehan Alçı gidip tokatlayabilir" demiştik, bunu yaptı! Oy oy oy oy

Habertürk'ün 28 Şubat artığı yazarı Fatih Altaylı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in salı akşamı lüks bir otelde gazetecilere verdiği yemeğe katılan köşe komşusu Nagehan Alçı'yı eleştirmişti. Altaylı'ya üstü kapalı ayar veren Alçı, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Geçenlerde bu köşede Doğu Perinçek’in Rusya Federasyonu Moskova Hükümeti Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Sergey Çeryomin onuruna verdiği akşam yemeğinden izlenimlerimi yazdım.

(…) Doğu Perinçek ile (…) zıtlığımız çok açık.

Peki Perinçek'le hemen hemen aynı kafaya sahip olup sırf bugünkü rejime, iktidara, devlete, Tayyip Erdoğan'a destek veriyor diye onu tenkit eden Atatürkçü, milliyetçi ve ulusalcı yazarlara ne demeli?

(...) Evet Perinçek zaman içinde iktidara eklemlendi. İdeolojik açıdan da son derece tutarlı. Ve bunun adını dürüstçe koymuş bir isim. (…) Açıkça Cumhur İttifakı’nın yanında olduğunu söylüyor.

Aynı tespiti Metin Feyzioğlu, Nedim Şener, Hulki Cevizoğlu gibi isimler için de yapabilirim. Teğmen Mehmet Ali Çelebi, Korgeneral Erdoğan Karakuş, Korgeneral İsmail Hakkı Pekin gibi askerler de aynı şekilde. Bu Atatürkçü-milliyetçi isimler de Cumhur İttifakı’na destek veriyorlar.

(…) Tutarlı olan Cumhur İttifakı’nı destekleyen milliyetçiler, Atatürkçüler ve ulusalcılar, solcular. Yani Doğu Perinçek, Metin Feyzioğlu, Nedim Şener, Teğmen Çelebi gibi isimler.

Tutarsız olanlar ise bu isimlerle aynı siyasi ideolojiye sahip olduğu halde kendini muhalif zannedenler.

Zira onlar isteseler de bugünkü iktidarın, rejimin ve dolayısıyla Tayyip Erdoğan’ın muhalifi olamazlar."