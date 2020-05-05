Nafakazedenin icra kâbusu devam ediyor

Yıllardır süresiz nafaka konusunda atılacak adımları bekleyen mağdurları bir de koronavirüsü mağdur ediyor. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucularından İlhan Ergincan, Akit aracılığı ile yetkililere çağrıda bulunarak, nafaka ve çocuk haczinde on binlerce mağduru görmezden gelmeyi bırakmalarını istedi.

“Koranavirüs salgınında Sağlık ve İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler ile salgına karşı başarılı olduk” diyen Ergincan, “İstendiği takdirde bir günde kanun çıkarabilecek dirayet ve güce sahip olan devletimiz, nafaka ve çocuk haczinde milyonlarca mağdur insanı görmezden gelmekte. Koranavirüs salgınında işsiz kalan, ödeme zorluğu çeken süresiz nafaka mağdurlarına icralar devam etmekte. Gözünü para hırsı bürümüş kadınların salgından bile iflah olmayarak ihtirasları ile eski eşlerini tazyik hapsine attırmak için mücadele etmesi, icra davaları açması ne yazık ki yürürlükteki yasalar tarafından desteklenmekte” ifadelerini kullandı.

Bütün kusuru erkeğe yüklüyorlar

Ergincan şöyle devam etti: “Evlilik yolunda Allah’ın emrini uygulayan, özellikle kız ailesi tarafından dayatılan, söz, nişan ve kına aşamalarında, örf, adet ve gelenekler ile daha evlenmeden borç altına sokulan erkeğin nikah günü yolda başlayan soyulma süreci nikah süresinde devam etmekte.

Soygun devam etmekte

Nikâhta çekilen fotolar, masaya konulan çiçek, masa düzeni ve kesilen pastalar ile soygun devam etmekte. Kız tarafının ve gelinin ‘ama ben bir kere evleniyorum’ diyerek yapılacak olan tüm organizasyonun en pahalısını istemesi ile başlayan erkeğin mağduriyeti evlilik boyunca da devam etmekte. Düğünden önce gelinin isteklerini takılan altınlarla öderiz yalanı ile kandırılarak ödeyen erkek, boşanma sürecinde gelinin tüm altınları fazla fazla istemesi ile bir darbe daha yemektedir. Ülkemizde tüm sorumluluğun erkeğe yüklenmesi ile başlayan evlilik sürecinde, boşanma davalarında da yine tüm sorumluluk erkeğe yüklenmekte. Boşanma davalarında tüm kusur erkeğe yükletilerek, süresiz nafaka, tazminat ve altın davalarından yüklü miktarda borçlandırılmakta. Kadın tarafı ise boşanmanın verdiği maddi kazanç ile davalardan ayrılmaktadır.”

Aileyi yıkan kanunlar

Ergincan, “Aile yıkılması noktasında süresiz nafaka, İstanbul Sözleşmesi, 6284 kadının sözlü beyanının iftiralarla yuva yıktığını neredeyse herkes biliyor. Eğer sözlerinde samimi iseler insan sevdiği kişi ile haşr olunur diyerek çözüm için ellerini taşın altına koysunlar. Süresiz nafakaya süre getirilsin. 6284 kadının sözlü beyanını kaldırın, İstanbul Sözleşmesini yırtın atın ve çocuk haczini kaldırın” dedi.